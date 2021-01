Basket: Champions, Dinamo a Istanbul con obiettivo Final 16

Imbattuta in campionato da cinque giornate, sul podio al termine del girone d'andata e attesa protagonista delle Final Eight di Coppa Italia in programma a Milano dall'11 al 14 febbraio, la Dinamo Banco di Sardegna prova a esportare in Europa il suo ottimo momento di forma e una striscia vincente "macchiata" solo dalla disfatta di Tenerife di due settimane fa nel quinto turno di Champions.

Per staccare il biglietto di accesso alla Top 16 della competizione europea, Sassari ha molte possibilità ma quasi tutte passano da Istanbul, dove domani (alle 18 ora italiana) affronterà il Galatasaray.

Espugnare Istanbul consentirebbe ai ragazzi di Gianmarco Pozzecco di non stare a guardare cosa succede sugli altri campi, perciò la Dinamo oggi è partita per la Turchia con un obiettivo chiarissimo: vincere. "La società ha fatto un ulteriore sforzo per inserire in rosa Ethan Happ, vogliamo ricambiare con un successo che ci consenta di conquistare per il secondo anno di fila i playoff di Champions", commenta l'assistant coach Edoardo Casalone. "Sappiamo quanto sia importante proseguire nelle coppe europee per il club, per la città e per tutta la Sardegna - aggiunge - vogliamo esprimere un buon basket per raggiungere l'obiettivo prefissato".

Nella città turca i biancoblu arrivano sulle ali dell'entusiasmo. "Partiamo dalle sensazioni accumulate nell'ultima partita di campionato - conclude il vice del Poz - vogliamo cavalcare questo feeling".