Basket: l'ex Fortitudo Happ firma con la Dinamo Sassari

Ethan Happ è ora un giocatore della Dinamo Banco di Sardegna. Il centro statunitense di 25 anni ha firmato il contratto che lo lega alla società sassarese.

Happ, arriva in Sardegna dopo essersi messo in evidenza a Cremona lo scorso anno, e con la Fortitudo Bologna all'inizio di questo campionato, prima di doversi fermare per un infortunio dal quale ha completamente recuperato.

Nel corso dello scorso campionato di Lega A, a Cremona, il 25enne originario dell'Illinois ha disputato 14 partite con una media di 18 punti, 9 rimbalzi e 2.5 assist. Nelle prime 8 partite di questa stagione, a Bologna, ha realizzato una media di 13.6 punti e 9 rimbalzi. A Sassari è chiamato a sostituire l'ala Justin Tillman, che con la Dinamo non è riuscito a concretizzare le grandi attese e a dare sfogo al suo talento, ha rescisso il contratto ed è volato in Turchia.