Assembramenti a Sassari, 122 sanzioni nel weekend

A Sassari è allarme assembramenti. A denunciarlo è il Comune che presenta un mini bilancio dell'attività condotta nel weekend dalla polizia locale per contrastare condotte difformi dalle prescrizioni anti-contagio da Covid-19. Nel fine settimana i vigili sassaresi hanno comminato 122 sanzioni nei confronti di altrettanti cittadini, oltre ai provvedimenti nei confronti di un circolo privato trovato aperto oltre l'orario consentito e a un supermercato e un bar che non rispettavano le norme. Gli agenti in borghese tra venerdì e domenica hanno sanzionato prevalentemente i giovanissimi, minorenni o neomaggiorenni.

Assembramenti e mancato utilizzo della mascherina le cause dei provvedimenti. L'intervento nel circolo privato è arrivato in seguito alle numerose segnalazioni fatte dai residenti della zona per denunciare che fosse aperto e che ricevesse clienti nonostante il divieto. In un supermercato è stata accertata la vendita di prodotti non consentiti durante il weekend, mentre in un bar è stato rilevato un assembramento. Tra le zone più colpite c'è il centro con piazza d'Italia: tra la parte rialzata ai piedi del palazzo della Provincia e quella centrale in cui si trova il monumento in onore di Vittorio Emanuele II si radunano molti giovanissimi, assembrati e senza mascherina. Multata anche una persona che sfrecciava in monopattino, senza mascherina, incurante dei pedoni.