ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna verso Dad al 100%

(ANSA) - CAGLIARI, 26 OTT - E' attesa nelle prossime ore la nuova ordinanza del governatore della Sardegna Christian Solinas che dovrebbe dare un'ulteriore stretta alla presenza degli studenti nelle scuole superiori, andando oltre il 75% di didattica a distanza deciso dal Governo e arrivando al 100%. Il presidente della Regione potrebbe dire la sua anche sul fronte trasporti locali e arrivi nell'Isola: si lavora da un lato alla riduzione della capienza di bus e treni sotto l'80% e dall'altro a limitare il numero di chi sbarca in nave o in aereo per procedere al meglio con i tracciamenti. Intanto, risale la curva dei contagi, che oggi fa segnare 231 nuovi positivi e un totale di 338 pazienti ricoverati. Nuove vittime all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari: tre nelle ultime 24 ore, mentre il Pronto soccorso del presidio, in tilt negli ultimi giorni, d'ora in poi è riservato solo ai positivi al Covid. Restrizioni anche all'Aou: il Policlinico di Monserrato chiude ad esami, visite e ricoveri.

Una boccata d'ossigeno arriverà presto dal nuovo ospedale da campo della Croce Rossa che sarà operativo a Nuoro la settimana prossima: 20 posti in un reparto Covid affiancato da un'ambulanza per il biocontenimento. Nel frattempo le polemiche non si placano e il Codacons presenta un esposto alle Procure di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Tempio Pausania in cui si chiede di aprire una indagine sulla gestione della sanità pubblica nell'Isola. E non sono le uniche proteste che si levano. Mentre il sindaco di Arzachena chiude i negozi di alimentari la domenica decretando una sorta di lockdown nei weekend, Confesercenti punta il dito contro lo stop alle 18 di bar e ristoranti e contro la chiusura di palestre, cinema e teatri deciso dal governo: "un intero settore - denuncia l'assoziazione di categoria - rischia di sparire perché non vengono rispettate le regole di comportamento in altre situazioni". Pressing sulla Regione, stavolta, da Confartigianato che scrive all'assessore Chessa per chiedere di finanziare la partecipazione a manifestazioni e fiere virtuali in luogo di quelle annullate causa Covid. (ANSA).