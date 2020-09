Nuova tenda per tamponi davanti ospedale Oristano

Una nuova tenda per eseguire i tamponi sui casi sospetti di coronavirus sarà operativa da lunedì 7 settembre nel piazzale antistante l'ingresso dell'ospedale San Martino di Oristano. Lo ha annunciato la direzione dell'Assl mentre proprio in queste ore viene allestita la tensostruttura. "L'accesso alla tenda per sottoporsi al tampone non è libero - spiega l'azienda sanitaria - in caso di sintomi respiratori (febbre, tosse, raffreddore) oppure se si è stati a contatto con un caso accertato di coronavirus occorre sempre rivolgersi al proprio medico di famiglia o pediatra o guardia medica, che valutato il caso contatterà il Servizio di Igiene Pubblica per richiedere il tampone".

La direzione della Assl ricorda a tutta la popolazione che "è fondamentale, per preservare la propria salute e quella degli altri, rispettare le misure di sicurezza e prevenzione, con particolare attenzione per le distanze interpersonali di almeno un metro, l'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi o anche all'aperto, quando non sia possibile garantire il mantenimento delle distanze, e l'igiene delle mani".