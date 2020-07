Caldo: oltre 38 gradi nell'Oristanese

Era stata annunciata come giornata da bollino rosso per il caldo, con un allerta meteo lanciata dalla Protezione civile regionale proprio per le alte temperature soprattutto nell'area centro occidentale della Sardegna, e così è stato.

Il termometro questa mattina, infatti, si è fermato a quota 38.5 gradi nella zona di Oristano e in particolare (secondo le rilevazioni fatte dalle stazioni meteo di Sardegna Clima) ad Asuni: 37.7 gradi sempre nell'oristanese a Villa Verde e poco sopra i 37 gradi a Samugheo.

Più basse, relativamente, le temperature registrate nelle altre zone. Secondo i dati delle stazioni meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu 35 gradi a Capo Caccia-Alghero, 34 a Decimomannu nel Cagliaritano, a Cagliari e Olbia infine si registrano 31 gradi.