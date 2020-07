Incendi: fiamme a Ghilarza, "Super Puma" in azione

Il gran caldo, soprattutto nel centro Sardegna, e le raffiche di vento stanno alimentando una serie di incendi nell'isola.

In particolare due elicotteri del Corpo forestale - un elicottero leggero e un "Super Puma" - provenienti rispettivamente dalle basi di Sorgono e Fenosu, sono intervenuti nel pomeriggio per spegnere un vasto rogo divampato in agro di Ghilarza, località Spadule Izzai.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S.

(Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Ghilarza.

Altri due incendi sono scoppiati rispettivamente nel Comune di Ussana, in località Case San Lorenzo, e in agro di Dolianova, località Sant'Elena, dove sono intervenuti due elicotteri del Corpo Forestale.

Fiamme anche nelle campagne di Mores, in località Pedras Frittas, dove è intervenuto un elicottero decollato dalla base di Anela.