Sardegna, pronta ordinanza per riapertura anticipata

Dal 4 maggio via libera ai primi spostamenti all'interno della provincia di residenza senza più autocerticazione. L'11, se la curva dei contagi non salirà, ci si potrà muovere anche all'interno della Regione e, nel contempo, riapriranno centri estetici, barbieri e parrucchieri. Mentre bar e ristoranti avranno il via libera il 18, con due settimane di anticipo rispetto alla road map nazionale. E' quanto prevede al momento la bozza dell'ordinanza del governatore della Sardegna Christian Solinas concordata in queste ore con il governo.

Il cronoprogramma, anticipato dal quotidiano La Nuova Sardegna, è stato confermato all'ANSA da fonti della Regione, che sottolineano la "cautela" con la quale ci si sta muovendo per definire entro domani o al massimo sabato, il nuovo provvedimento che apre la strada alla fase 2 nell'Isola, che a un passo dai contagi zero (ieri secondo giorno consecutivo senza decessi e solo due positivi). Oggi il governatore, insieme con i presidenti delle altre Regioni, sarà in videoconferenza con il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, proprio per discutere delle aperture anticipate. Già ieri Solinas aveva dichiarato che "è arrivato il momento di ripartire e, con le dovute cautele, di ritornare alla normalità".