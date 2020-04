Dalla Conad 190mila euro per gli ospedali sardi

In Sardegna "Unisciti a noi" - la campagna di donazione promossa da Conad Nord Ovest insieme ai soci e collaboratori dei punti di vendita della rete per offrire un sostegno concreto alle strutture ospedaliere in questo periodo di emergenza - andrà a sostenere l'attività di cinque ospedali a partire dallo stanziamento iniziale di 190mila euro che è stato predisposto dalla Cooperativa, dai soci e collaboratori della rete dei punti di vendita e a cui andrà a sommarsi il contributo dei clienti che si uniranno alla campagna di donazione attiva nel mese di aprile.

Nello specifico gli ospedali e strutture sanitarie che riceveranno il sostegno sono: l'Azienda ospedaliera Universitaria di Sassari, l'Ospedale S. Francesco di Nuoro, l'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, l'Ospedale S. Martino di Oristano e l'Ospedale SS. Trinità di Cagliari. Per tutto il mese di aprile, la campagna "Unisciti a noi" sarà attiva sul territorio di competenza della Cooperativa - Piemonte e Valle D'Aosta, Liguria, Emilia, Toscana, Lazio e Sardegna - e i proventi raccolti saranno indirizzati a 42 ospedali beneficiari. I clienti potranno rispondere all'iniziativa facendo una donazione, a partire dal contributo minimo di 1 euro, al momento del pagamento della spesa alla cassa. Un impegno condiviso e concreto per sostenere, con donazioni volontarie, gli ospedali della propria regione.