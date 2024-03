Il Frosinone sfiora la vittoria ma con il Lecce finisce 1-1

Un pari per 1-1 tutto sommato giusto tra Frosinone e Lecce ma che non accontenta nessuna delle due squadre, soprattutto alla luce dei risultati delle dirette concorrenti nella lotta salvezza. I padroni di casa hanno provato a guidare il gioco e sono passati in vantaggio al 49' del primo tempo con Cheddira. Il Lecce, che non poteva permettersi una sconfitta, ha pareggiato al 16' del secondo tempo con Krstovic su rigore.

In classifica il Frosinone sale a 24 punti, uno sopra la zona retrocessione. Il Lecce sale a 25 punti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA