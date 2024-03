Calcio: D'Aversa, "Buon 1-1 a Frosinone, ora pensiamo al Verona"

Roberto D'Aversa si prende il punto conquistato dal suo Lecce in casa del Frosinone e guarda il bicchiere mezzo pieno. "Siamo soddisfatti, abbiamo mosso la classifica, conquistando un punto sul campo di una diretta concorrente - dice il tecnico dei salentini - Non era facile uscire indenni da questo stadio contro un Frosinone che ha costruito il suo campionato in casa ed ha una grande spinta del pubblico. Adesso pensiamo alla prossima sul nostro campo contro il Verona. Un'altra sfida-salvezza molto importante".

L'allenatore analizza la gara. "Nel momento in cui abbiamo pareggiato, la squadra ha concesso delle ripartenze e dobbiamo migliorare su questo aspetto - osserva D'Aversa - Nel primo tempo l'occasione migliore è stata sui piedi di Krstovic ed abbiamo subito gol poco prima dell'intervallo per poca malizia.

Il pari è meritato ma in trasferta non vinciamo a causa di ingenuità ed errori dovuti all'inesperienza dei giovani".

Elogi per Falcone e Gallo. "Il nostro portiere ha subito uno scontro e si è fatto male alla testa - rivela D'Aversa - Ha avuto dei problemi ma è rimasto in campo mostrando grande attaccamento. E credo che la squadra ne abbia risentito soprattutto ad inizio azione. Gallo ha giocato bene, forse sta disputando il suo miglior campionato, ma deve crescere sempre".

L'allenatore guarda la classifica. Preoccupato ma ottimista.

"Non è una situazione semplice ma ad inizio campionato sia noi che il Frosinone avremmo accettato questa posizione dopo 27 giornate - afferma D'Aversa - Mancano 11 partite, diversi scontri diretti. Credo che da qui alla fine dovremo conquistare almeno tre vittorie per la salvezza".

La contestazione? Il tecnico getta acqua sul fuoco. "I tifosi in casa e fuori ci danno una carica enorme ed ovvio che pretendano tanto impegno", ha chiosato D'Aversa.



