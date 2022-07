++ Nel Foggiano fiamme in un bosco vicino al centro abitato ++

(ANSA) - BARI, 06 LUG - Sono arrivate a ridosso del centro abitato di Ascoli Satriano (Foggia) le fiamme di un incendio divampato nel pomeriggio di oggi sui monti dauni, in località 'Monsignore - Selva'. Il fuoco sta mettendo a rischio una sessantina di ettari di territorio boschivo ma le fiamme hanno risalito il pendio fino a raggiungere la cittadina. Sul posto stanno operato una decina di unità antincendio tra personale Arif, l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile e volontari. In supporto anche un velivolo Drago per lanci d'acqua dal cielo. A quanto si apprende, oltre alle squadre antincendio, sono intervenuti anche vigili urbani e Polizia perché, con le fiamme a ridosso della città, stanno iniziando le operazioni di evacuazione delle abitazioni più vicine al pendio interessato dal fuoco. Al momento le persone evacuate sono una decina.