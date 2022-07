Incendi: cinque roghi attivi in Puglia, in fiamme 150 ettari

(ANSA) - BARI, 06 LUG - Sono cinque gli incendi attualmente attivi in Puglia per una superficie complessiva in fiamme di oltre 150 ettari. E' ancora in corso l'incendio a Minervino Murge (BAT), dove dall'alba di ieri brucia un'area boschiva di circa sessanta ettari. Oltre al personale Arif, vigili del fuoco, carabinieri forestali e protezione civile sono al lavoro due Canadair. A Spinazzola, sempre nel Nord Barese, brucia un'area boschiva di circa sessanta ettari limitrofa al bosco comunale. Nel Tarantino, a Castellaneta, sono già andati distrutti una ventina di ettari in località Speziale. Anche qui sono intervenuti due mezzi aerei in supporto alle unità da terra. Infine nel Foggiano, oltre al vasto incendio divampato nel pomeriggio ad Ascoli Satriano, dove le fiamme sono arrivate a ridosso del centro abitato, un altro rogo è scoppiato a Manfredonia, in località San Salvatore. Brucia prevalentemente macchia mediterranea estesa su una decina di ettari. (ANSA).