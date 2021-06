Monitoraggio Ministero, Puglia verso zona bianca da lunedì

(ANSA) - BARI, 11 GIU - Da lunedì prossimo 29 milioni di italiani dovrebbero essere in zona bianca. Secondo quanto si apprende, infatti, i dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, ora all'esame della cabina di regia, confermerebbero il passaggio nella zona a meno restrizioni per l'Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Provincia autonoma di Trento e Puglia. Queste si aggiungerebbero così a quelle già in questa fascia: Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. (ANSA).