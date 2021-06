Covid: nel Barese solo 176 casi in una settimana, -48%

(ANSA) - BARI, 11 GIU - Dal 31 maggio al 6 giugno sono stati solamente 176 i nuovi contagi Covid in provincia di Bari, 14,3 ogni 100mila residenti, ben al di sotto del limite di 50 casi ogni 100mila residenti fissato per il passaggio in zona bianca.

E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Asl Bari: salgono a 16 i comuni a "contagi zero" e su tutto il territorio i contagi calano del 48% rispetto alla settimana precedente. La città di Bari, con un tasso settimanale di 9,8 ogni 100mila abitanti, si consolida su livelli particolarmente bassi. Sono, invece, 917mila le dosi anti Covid somministrate dall'inizio della campagna vaccinale, 82mila solo negli ultimi sette giorni. La copertura vaccinale ha raggiunto almeno con una dose il 57% della popolazione vaccinabile, con un picco del 59% nel capoluogo. All'interno delle diverse fasce d'età, in particolare quelle più esposte al rischio, spicca l'elevata copertura vaccinale garantita ai cittadini dai 60 anni in poi: l'87% dei 60enni ha ricevuto almeno una dose, mentre tra i 70enni e over 80 si raggiunge il 92%. Significativa anche l'immunizzazione assicurata, sempre con almeno una dose di vaccino, ai 50enni (76%) e ai 40enni (49%). (ANSA).