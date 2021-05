Puglia gialla ma Intensive piene al 33%,sopra soglia critica

(ANSA) - BARI, 10 MAG - Da oggi la Puglia è in zona gialla, ma l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive è ancora sopra la soglia critica del 30% fissata dal ministero della Salute, e ieri c'è stato un leggero incremento. Ad oggi, secondo la rilevazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), il 33% dei posti letto di rianimazione è occupato, +1% rispetto a sabato scorso. Nell'area "non critica", i reparti di Malattie infettive e pneumologia, invece l'occupazione dei posti letto è al 39%, sotto la soglia critica del 40%. (ANSA).