Covid: Puglia; 791 nuovi casi,tasso positività cala al 10,5%

(ANSA) - BARI, 20 DIC - Sono 791 i nuovi casi di positività al Covid -19 rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia su 7.495 test registrati . Il tasso di positività è calato al 10.55%. Le vittime sono 23. IL maggior numero di nuovi casi si è verificato in provincia di Bari, con 414 casi; 88 in provincia di Lecce, 85 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia BAT, 78 in provincia di Taranto, 41 in provincia di Foggia, e 5 casi di provincia di residenza non nota. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Nove delle vittime sono della provincia di Foggia, 4 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 2 in provincia di Taranto. 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 959.266 test.

24.548 sono i pazienti guariti. 53.872 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).