Covid: focolai in 2 Rsa Villa Argento del Barese, 72 contagi

(ANSA) - BARI, 20 DIC - Due focolai Covid con 72 contagi complessivi sono stati accertati in altrettante Rsa di Modugno e Sannicandro, nel Barese, del gruppo "Villa Argento". Lo fa sapere il procuratore del gruppo, Fabio Carfagno. Nel dettaglio, nella struttura di Modugno sono risultati 46 positivi, dei quali 13 dipendenti e 33 anziani, circa la metà del totale degli ospiti. A Sannicandro sono risultati 26 positivi, 4 dipendenti e 22 anziani, anche in questo caso circa la metà degli ospiti.

"Siamo in continuo contatto con il dipartimento di prevenzione della Asl e con l'Usca" dice Carfagno, spiegando che "abbiamo sdoppiato le strutture in due blocchi, Covid e no-Covid, con servizi e assistenza differenziati". I focolai, chiarisce Carfagno, "sono stati scoperti perché sottoponiamo settimanalmente gli ospiti a screening antigenici e così abbiamo riscontrato le positività, poi confermate dai tamponi molecolari". (ANSA).