Lavoro: 'Orientarsi al futuro',progetto per studenti Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 LUG - Sono 36 i soggetti tra enti pubblici, ordini professionali, associazioni di categoria, di consumatori e organizzazioni sindacali, oltre all'Ufficio scolastico regionale della Toscana e quello provinciale di Firenze, che partecipano all'edizione 2020-2021 del progetto di orientamento "Orientarsi al futuro", presentata oggi in Camera di commercio di Firenze, che vede il coinvolgimento di una ventina di scuole secondarie e di un migliaio di studenti della città metropolitana.

L'obiettivo è fornire agli studenti spunti e riflessioni utili per le future scelte sia di lavoro che di studio: i partner proporranno e svolgeranno in presenza a scuola o a distanza brevi seminari di orientamento informativo su impresa, libere professioni e lavoro, personalizzandoli sui propri campi di competenza e di specializzazione. La Camera di commercio, che gestisce l'organizzazione del progetto, proporrà a sua volta seminari sui servizi e le funzioni del sistema camerale, nonché sull'orientamento alla creazione di impresa.

"Per far ripartire l'economia serve anche un giusto incontro tra domanda e offerta di lavoro", ha affermato Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio. "Da alcuni anni - ha commentato Roberto Curtolo, dirigente dell'Usr - la collaborazione sempre più stretta, in particolare in Toscana e con il sistema camerale, sta consentendo di costruire un orientamento più efficace e mirato a scelte consapevoli degli studenti". (ANSA).