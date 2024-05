Punta a crescere Builtdifferent, start up torinese del fitness

Dal 23 maggio la start up torinese Builtdifferent, attiva nel settore fitness, lancia una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd del gruppo Azimut, prima società di gestione del risparmio indipendente in Italia.

Con 115.000 euro di fatturato al primo anno di attività, un inizio molto promettente, a oggi ha raggiunto quota 180.000 euro, e le previsioni sono più che rosee.

"Abbiamo 2.800 utenti paganti, diffusi in tutta Italia.

Contiamo quest'anno di quintuplicare il fatturato del 2023. Il crowdfunding è un'occasione di investimento aperta a tutti, con la possibilità di partecipare con un importo minimo di 250 euro, per l'acquisizione di quote che si rivalutano a seconda dell'andamento aziendale" spiega uno dei tre soci fondatori, Stefano Tazio, 25 anni ."La propensione all'investimento da parte di noi giovani è in aumento. La fluidità del mercato e la sua incertezza ci spingono a ideare e sviluppare progetti innovativi. Sono in tanti a credere in noi, abbiamo una community social che supera i 140.000 follower" prosegue Riccardo Pirlea, 24 anni.

I giovani fondatori, accomunati da una storia di amicizia e di passione per la palestra, in particolare per la sala pesi, hanno creato un'app che accompagna coloro che fanno fitness, coniugando training e aspetti nutrizionali. "Ci stanno a cuore la professionalità della proposta, l'accessibilità del prezzo e la facilità di utilizzo dell'app. Sono tante le persone che iniziano un'attività in palestra e poi lasciano, perché al costo non possono aggiungere quello di un trainer e di un nutrizionista. Noi garantiamo, con un costo medio di 25 euro al mese, un percorso personalizzato e seguito da persone qualificate" interviene il terzo socio fondatore, Simone Signoretti, 26 anni . "Certamente non possiamo comparare l'uso dell'app con la possibilità di un rapporto faccia a faccia con un trainer, ma garantiamo, attraverso l'uso di algoritmi di nostra proprietà, la declinazione digitale della professionalità dei nostri esperti, modellata a seconda delle esigenze del singolo utente. I risultati ci danno ragione e registriamo un crescente entusiasmo" conclude Stefano.



