Al Mauto di Torino 'Rosso Ferrari' con gli scatti di Ghirri

Un progetto fotografico realizzato da Luigi Ghirri a Maranello prende vita al Mauto, il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, dove sarà visitabile fino al 2 giugno. La rassegna, dal titolo 'Luigi Ghirri. Rosso Ferrari', ripercorre il lavoro dedicato dal fotografo allo storico marchio di automobili ed è realizzata nell'ambito dell'Exposed Torino Foto Festival.

Nella seconda metà degli anni Ottanta Ghirri documenta le fasi di produzione all'interno dello stabilimento: dagli uffici dei progettisti ai laboratori per la lavorazione del pellame, fino alle officine meccaniche. C'è anche una serie dedicata a una replica in scala di una Ferrari F40 prodotta dalla ditta Agostini. Lo scenario, un campo da golf, e la presenza di un pilota bambino accentuano il senso di surreale che scaturisce dalla vettura in miniatura.

La stessa estraniazione si ritrova nella sezione dedicata all'allestimento di Pierluigi Cerri per l'esposizione del 1988 al Forte di Belvedere di Firenze, dove le architetture rinascimentali dello sfondo partecipano alla composizione insieme ad alcuni dei modelli Ferrari più iconici e alle strutture in vetro di Cerri.

La Mostra è completata da un nucleo di fotografie provenienti dalla collezione di Jacobacci & Partners, realtà che dal 1872 valorizza e tutela le eccellenze della creatività italiana.

Queste ultime opere sono la sintesi di un percorso in cui il fotografo interpreta l'identità del marchio con immagini della produzione, scorci dell'esposizione, ma anche interni del Museo Ferrari a Maranello.

Gli scatti esposti sono cinquanta: 28 provenienti dall'Archivio Luigi Ghirri e 22 dall'Archivio di Jacobacci & Partners, accompagnati dalla Ferrari F40 del 1990 in prestito dalla Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica e da una scocca in vetroresina della F40 Baby.



