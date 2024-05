Abel concerto di Baricco chiude il Salone Off a Torino

La prima assoluta dello spettacolo 'Abel concerto' di Alessandro Baricco - che sarà in tour nazionale dall'autunno 2024 - chiude il Salone Off lunedì 13 maggio al teatro Carignano di Torino. Lo scrittore sale sul palco per leggere 7 capitoli del suo ultimo libro Abel edito da Feltrinelli, insieme a Cesare Picco, Roberto Tarasco e Nicola Tescari, che ne interpreterà musicalmente tre.

Direttore d'orchestra, pianista e compositore italiano, Teascari ha conquistato visibilità internazionale con la nomination ai Grammys 2012 ottenuta per l'arrangiamento di Moon Over Bourbon Street di Sting, e le collaborazioni con Madonna, Rufus Wainwright, Katia e Marielle Labèque, Viktoria Mullova e Giovanni Sollima. Vive da anni a Parigi ed è conosciuto soprattutto per le molte colonne sonore di successo firmate per il cinema e il teatro.

'Abel Concerto' è una produzione Savà Produzioni Creative e Feltrinelli, in collaborazione con Scuola Holden. È uno degli eventi con cui la Scuola Holden festeggia nel 2024 i suoi primi 30 anni di vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA