Stellantis: nel 2022 il 27% delle donne in posizione leader

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Stellantis conferma l'impegno per l'emancipazione femminile grazie a un accordo con Le Nazioni Unite. Nel 2022 le donne in posizioni di leadership sono passate dal 24% al 27%, un passo avanti verso l'obiettivo di raggiungere il 30% entro il 2025 e oltre il 35% entro il 2030, come indicato nel piano strategico Dare Forward 2030.

"La nostra complessa trasformazione in un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile avrà successo solo se Stellantis sarà rappresentativa delle persone a cui offriamo la mobilità in tutto il mondo. Grazie alle nostre radici geografiche eterogenee abbiamo preso un impegno ambizioso riguardo la parità di genere, valorizzando la promozione delle donne in tutti i ruoli, generando valore aggiunto e migliorando le performance aziendali" spiega Carlos Tavares, ceo di Stellantis.

"Stellantis si impegna a favore della diversità e dell'inclusione attraverso questa ambiziosa iniziativa e ciò è evidenziato dall'adozione dei Women's Empowerment Principles", aggiunge Xavier Chéreau, responsabile Human Resources & Transformation Officer di Stellantis. "L'inclusività ha come risultato fiducia, collaborazione e creatività. Questi sono elementi essenziali per il successo della nostra azienda e per la transizione verso una mobilità sostenibile". (ANSA).