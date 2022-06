Clima: Marco Gay, momento complicatissimo ma con opportunità

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - "E' un momento complicatissimo, si parla della guerra in Ucraina come punto di cambiamento, ma la guerra ha solo accelerato i problemi. Il tema energetico è centrale, e potrebbe aprire scenari di opportunità legati al reshoring delle aziende. E' però necessario che la gestione della transizione ecologica sia affidata congiuntamente al settore pubblico e a quello privato". Così il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay, intervenuto alla tavola rotonda organizzata dall'azienda Coesa per festeggiare i dieci anni di vita e la nuova sede di Torino.

"Gli ostacoli - ha sottolineato Gay - sono molti, ma la direzione e oramai definita e aziende come Coesa sono la dimostrazione delle capacità crescenti delle imprese piemontesi". (ANSA).