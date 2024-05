Pm Genova indaga su uno degli appalti per la diga

La Procura di Genova sta indagando su uno degli appalti per la realizzazione della nuova diga foranea del porto, uno dei dieci progetti strategici finanziato sia con gli stanziamenti del fondo complementare nazionale sia con i soldi del Pnrr e sul quale i pm dell'ufficio di Torino della Procura Europea hanno aperto tempo fa una inchiesta. L'indagine genovese, affidata al pm Walter Cotugno, potrebbe però allargarsi per via delle intercettazioni emerse nell'inchiesta sul 'sistema Toti', il governatore della Liguria agli arresti domiciliari da ieri. Inquirenti e investigatori, infatti, hanno intenzione di approfondire quei dialoghi sulla maxi opera, su cui ha acceso i fari anche l'Anac.



