Energia: Gallina, supporterermo aziende nella transizione

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - "Il nostro territorio ha grandi chances e sull'idrogeno può giocare un ruolo importante, ci sono investimenti che ci permetteranno un forte sviluppo delle nostre filiere. Dobbiamo investire per aiutare la transizione ecologica delle nostre imprese, e dovremo vedere come affrontare la scadenza del 2035, quando sarà fermata la produzione dei mezzi a propulsione diesel e benzina: supporteremo le aziende in questo percorso". Lo ha affermato il presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina, oggi in occasione della tavola rotonda organizzata dall'azienda Coesa sul tema della transizione energetica. (ANSA).