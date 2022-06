Energia: Marsiaj, in Italia manca politica automotive

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - "Il tema della transizione ecologica ha per Torino implicazioni particolarmente complesse.

Noi non abbiamo mai detto che siamo contro l'elettrico, abbiamo solo detto che forse occorreva qualche anno di più, perché ci sono 70mila posti di lavoro a rischio e queste persone se pensano che non lavoreranno più non compreranno, e il Paese non crescerà. Per questo siamo amareggiati per il voto di ieri al Parlamento Ue, che mette al bando i motori termici dal 2035: un colpo durissimo". Così il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Giorgio Marsiaj, alla tavola rotonda organizzata da Coesa.

"E' vero - ha detto Marsiaj - che le difficoltà creano opportunità, ma basta stereotipi: la situazione è difficilissima. Ora ci preoccupiamo di reshoring, ma gli americani l'hanno fatto dieci anni fa. Siamo realistici e stiamo con in piedi per terra: noi imprenditori dobbiamo continuare a investire, anche se fare l'imprenditore in Italia è sempre stato un grande problema. Il tema della transizione ecologica è per Torino davvero complicato". (ANSA).