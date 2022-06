Energia: Saracco, l'Europa ha preso una posizione talebana

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - "L'Europa ha preso una posizione talebana sull'energia, purtroppo come Italia contiamo poco: i francesi che hanno le centrali nucleari non avranno problemi a riconvertirsi. Prendiamo questa pseudo-mazzata come uno stimolo: il grosso problema delle batterie è il litio, che noi non abbiamo. Se fossi un'azienda andrei dove si ricicla il litio e mi butterei lì". Così il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, alla tavola rotonda organizzata oggi dall'azienda Coesa.

"Ma attenzione - ha detto Saracco - oggi l'elettrico è fatto con le fonti fossili, quindi è un'idiozia pensare che con quello si risolva il problema climatico. Per me la strada da percorrere è l'ibrido. Noi in ogni caso ci siamo, dobbiamo certo irrobustirci a puntare sull'idrogeno, ma attenzione: arriverà fra 10 o 20 anni, non prima". (ANSA).