Folla juventini a Udine, entusiasmo ai cancelli

(ANSA) - UDINE, 22 AGO - Tutti in fila, diligentemente, con il Green pass in mano: alla Dacia Arena di Udine va in scena la Vecchia Signora e dopo un anno e mezzo di esilio non ci sono certificazioni verdi che tengano. In città sono arrivati migliaia di tifosi della Juventus, che si preannunciano in netta maggioranza rispetto ai locali.

C'è anche chi è giunto da Carrara: "Dopo 18 mesi di lontananza forzata non potevamo perderci il ritorno allo stadio - fa sapere un papà che ostenta, orgoglioso, la propria certificazione - Sono venuto con mio figlio che proprio oggi festeggia 14 anni e come regalo di compleanno ha chiesto di esserci al primo giorno utile per vedere dal vivo i propri idoli, Ronaldo e Dybala. Ed eccoci qui: siccome è ancora molto giovane non aveva ancora prenotato il ciclo vaccinale e così ieri siamo andati a fare il tampone per ottenere il via libera.

Costo totale per la curva? In due, 150 euro tra biglietti e tampone, ma ne valeva la pena, l'emozione è grande, sembra di essere tornati indietro nel tempo".

Gli steward dello stadio stanno gestendo senza particolari problemi l'afflusso dei fans, che dovrebbero raggiungere quota diecimila: "C'è qualche fila inevitabile, ma non diversa da quanto accadeva nei match con le big del pre-Covid. Già prima controllavamo in maniera analitica il contenuto delle borse, stavolta c'è anche il codice a barre, ma quasi tutti l'hanno scaricato nel telefonino".

Il ritorno alla quasi normalità è testimoniato anche dai primi cori "coloriti" tra diverse tifoserie e soprattutto dalla vera ressa per accaparrarsi un autografo e un selfie con i giocatori durante il sopralluogo pre-partita: qui il distanziamento è già saltato del tutto. (ANSA).