Covid: impennata in Piemonte con 2.167 casi, tasso al 12%

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Impennata di casi di Covid in Piemonte. Il bollettino di oggi pomeriggio dell'Unità di crisi della Regione riporta 2.167 contagi, con un tasso del 12% rispetto ai 17.984 tamponi diagnostici processati (10.607 antigenici). E continua la crescita del numero dei ricoverati: +7 in terapia intensiva (in totale 188), +31 negli altri reparti (2.171). I morti sono 26 (di cui 6 relativi a oggi). Le persone in isolamento domiciliare 16.785, i guariti +915, gli "attualmente positivi" 19.144. (ANSA).