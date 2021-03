Vaccini: Piemonte, entro dicembre prima dose a tutti

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Se le cose andranno secondo le previsioni, entro dicembre il Piemonte riuscirà a vaccinare tutti, almeno con la prima dose. Lo ha detto oggi in Commissione Sanità il responsabile per la parte giuridica e amministrativa dell'Unità di Crisi, Antonio Rinaudo.

"Se le cose andranno come previsto e considerando che presto potremo disporre di nuovi vaccini - ha affermato il magistrato - possiamo ipotizzare di coprire almeno con la prima dose entro dicembre l'intera popolazione regionale". Presto, ha annunciato, "si inizieranno a vaccinare le 6.000 persone disabili che vivono nei centri e nelle comunità regionali, e gli over 60 che presentano particolari patologie". (ANSA).