Pininfarina, 90 anni all'insegna dell'innovazione

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - "Oggi raggiungiamo un importante traguardo, quello del novantesimo anniversario dalla fondazione della nostra azienda. 90 anni di eventi e personaggi, automobili e oggetti, all'insegna dell'innovazione, senza mai perdere di vista i valori e quel culto del buon gusto, tipicamente italiano, apprezzato all'estero". Lo ha affermato l'amministratore delegato della PIninfarina, Silvio Angori, durante la cerimonia in cui è stato presentato il francobollo commemorativo emesso dal ministero dello Sviluppo Economico, Riproduce la Modulo, concept car su base meccanica Ferrari di cui ricorre il cinquantesimo anniversario dal debutto. Per l'occasione la vettura è tornata a casa, dove è stata svelata dal presidente Paolo Pininfarina e da Angori.

"Pininfarina è un gruppo con 700 dipendenti, sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti, quotato in Borsa dal 1986 e inserito nel paniere Italian Listed Brands in cui Borsa Italiana raccoglie i 22 migliori marchi italiani di società quotate", ha detto Angori "Quando si parla di Pininfarina si parla di Made in Italy, di design, di bellezza. Una bellezza che ci rende orgogliosi nel mondo come credo renda orgogliosi tutti quelli che hanno fatto parte di questa famiglia e tutti i suoi 700 dipendenti. Ed è per questo, con grande orgoglio, che come Ministero dello Sviluppo Economico vogliamo festeggiare con voi i primi 90 anni di questa straordinaria realtà italiana. Una realtà che 50 anni fa lanciava la sua Modulo. Un orgoglio italiano che rappresenta l'innovazione, il passato ma che disegna un grande futuro". ha sottolineato in un messaggio Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo Economico (ANSA).