In arrivo nubifragi su alto Piemonte, oltre 200 mm pioggia

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Allerta per le abbondanti piogge previste nel nord Piemonte. Tra oggi e domani potrebbero cadere fino a oltre 200 millimetri di pioggia. E' l'avviso di Smi (Società Meteorologica Italiana, "Si tratta di eventi in grado di provocare allagamenti e danni"; dapprima ci saranno tempeste di vento e grandinate, domani venti meno forti ma precipitazioni più abbondanti.

Anche sulle alte valli Chisone e Susa "sono attesi piogge rovesci a tratti intensi- prosegue Smi - in grado di provocare locali dissesti". Temporali forti sono previsti anche nel Torinese e nell'alto Monferrato (ANSA).