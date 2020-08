Maltempo: nubifragio a Torino, caduti alberi

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Cadute di alberi e allagamenti si sono verificati a Torino nel corso del nubifragio di oggi.

In largo Berardi, in zona Vanchiglia, un albero è piombato sulla carreggiata ed è finito contro un'automobile. Un altro albero è caduto in corso Novara, nella zona di Barriera di Milano.

