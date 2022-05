Sanità: M5S Molise, punto non ritorno, rimuovere dg Asrem

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 MAG - "Credo sia arrivato il momento di dare un segnale al direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem)", Oreste Florenzano. Lo ha detto questa mattina ad inizio lavori del Consiglio regionale il capogruppo del M5s, Andrea Greco, chiedendo in sostanza la rimozione del vertice Asrem. "Credo - ha aggiunto l'esponente della minoranza - che in questi anni in cui ha prestato servizio, non abbia raggiunto gli obiettivi. Riteniamo che ormai siamo ad un punto di assoluto non ritorno nella gestione della sanità". Subito dopo l'intervento Greco ha depositato una specifica mozione chiedendo l'iscrizione all'ordine del giorno e l'immediata discussione. (ANSA).