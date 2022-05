Consiglio Molise: maggioranza 'cade' su mozione Pd

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 MAG - Maggioranza di centro destra 'alle corde' su una mozione presentata dai consiglieri del Pd, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, riguardante 'procedure autorizzative impianto di biometano e parco eolico nel territorio di Riccia e Cercemaggiore. Impegno del presidente della giunta regionale'. Il Consiglio regionale nella seduta di questa mattina ha votato a favore dell'atto di indirizzo con 10 sì e 8 no. Il Governatore Toma si era espresso per il no.

