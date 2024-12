Con il consueto taglio del nastro per mano del presidente della Regione, Francesco Acquaroli e la successiva benedizione dell'arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, questa mattina alle 11,30 è stato inaugurato il nuovo ospedale dei Sibillini "Beato Antonio di Amandola". Presenti anche il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, gli assessori regionali Filippo Saltamartini e Francesco Baldelli, accolti dal direttore dell'Ast di Fermo, Roberto Grinta e dal sindaco Adolfo Marinangeli. Al tavolo anche Nardo Goffi.

Dopo l'inaugurazione, alla presenza delle più alte cariche del Fermano, la cerimonia aperta dal governatore: "Non può esserci miglior simbolo della ricostruzione che l'inaugurazione di un ospedale - le parole di Acquaroli - finanziato in parte dalla precedente giunta e ora realizzato con un costo di 33 milioni di euro e darà risposte alla comunità". Acquaroli non ha parlato solo di sanità nel suo intervento.

Riflettori di nuovo accesi anche sulla strada Pedemontana: "Un'arteria che nasce per collegare le aree interne e per collegare velocemente Comuni della zona montana. Potrà dare un servizio alla comunità ma renderà anche il nuovo ospedale molto più centrale di quello che è oggi, con un'accessibilità più veloce. Non sarà una scatola vuota perché già da lunedì sarà operativo. Il gioco di squadra ha fatto sì che i monti Sibillini, feriti dal sisma del 2016, possono ora avere una struttura all'avanguardia con servizi necessari alla sicurezza del territorio".

