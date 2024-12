Ospedale Sibillini: Acquaroli, 'Simbolo della ricostruzione'

"È con grande soddisfazione inaugurare oggi l'Ospedale dei Sibillini, un evento di straordinaria importanza per la nostra comunità. Rappresenta un simbolo concreto della ricostruzione, che si realizza a otto anni dal sisma che ha colpito duramente il nostro territorio.

Dotato di un pronto soccorso, l'ospedale garantirà risposte fondamentali ai bisogni sanitari delle comunità dell'entroterra". E' un passaggio dell'intervento del presidente Francesco Acquaroli che ha aggiunto come "Il presidio sarà reso ancora più accessibile grazie alla realizzazione della Pedemontana delle Marche, un'infrastruttura viaria cruciale che collegherà in maniera efficiente comunità oggi vicine, ma di fatto distanti. Questo miglioramento logistico consentirà non solo di facilitare l'accesso ai servizi sanitari, ma anche di avvicinare territori e persone. La rinascita della nostra regione passa inevitabilmente attraverso la rinascita delle aree interne. Queste zone non possono tornare a vivere senza servizi moderni e adeguati alle esigenze attuali. È per questo che, a fronte di un investimento iniziale di 18 milioni stanziati dalla precedente amministrazione, abbiamo portato l'investimento a 33 milioni, con l'obiettivo di restituire alla comunità un servizio essenziale e di qualità. L'Ospedale dei Sibillini è una struttura moderna, funzionale e soprattutto sicura. Il nostro obiettivo è chiaro: invertire la tendenza allo spopolamento".





