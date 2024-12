Ospedale Sibillini:Baldelli, 'Strutture innovative e sicure'

"L'inaugurazione di oggi è l'affermazione di un diritto per il quale abbiamo combattuto negli anni: il diritto di tutti i territori ad avere accesso ai servizi necessarie alle proprie comunità. La nuova sanità delle Marche punta alla qualità di servizi e strutture. Strutture innovative, sicure e diffuse su tutto il territorio. Il nuovo ospedale di Amandola, ai piedi dei Sibillini, rappresenta - ha detto l'assessore all'Edilizia Sanitaria e Ospedaliera Francesco Baldelli nel corso dalla cerimonia di inaugurazione - un chiaro esempio della nostra visione e risponde a due esigenze concrete.

La prima: restituire servizi di qualità ai territori interni.

Abbiamo ampliato i fondi da 18,8 milioni di euro previsti nel 2020 ai 33 milioni attuali ed adeguando tutti gli 80 posti letto a posti letto ospedalieri. Siamo passati da un punto di primo intervento ad una struttura adeguata ad ospitare un Pronto Soccorso, inserendo l'ospedale in una rete sanitaria e viaria efficiente, che sarà potenziata con la Pedemontana delle Marche.

La seconda risposta riguarda la sicurezza. Il 76% degli ospedali italiani ha superato il mezzo secolo di vita. La sanità ha bisogno di strutture efficienti, per chi ci lavora e per i pazienti e i loro familiari. Questo di Amandola è il più giovane d'Italia. Un edificio sicuro che si sostiene su strutture innovative in grado di garantire la continuità dei servizi sanitari anche in presenza di significativi eventi sismici. La nuova edilizia sanitaria e ospedaliera delle Marche si fonda su basi solide, nelle città dei territori interni, come Amandola, nei grandi centri e laddove abbiamo previsto strutture innovative e al servizio delle nostre comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA