Il nuovo ospedale dei Sibillini, dal 16 tutto operativo

Per le tecnologie del nuovo ospedale di Amandola sono stati stanziati ulteriori 5 milioni di euro. Da lunedì 16 dicembre saranno pienamente operativi molti dei servizi che il nuovo nosocomio metterà a disposizione della comunità montana: la Cassa Cup, l'Anagrafe assistiti, la Diagnostica per Immagini e la specialistica ambulatoriale così come gli ambulatori odontoiatrici. Sul fronte dell'Emergenza-Urgenza, si partirà, sempre lunedì, con un Punto di Primo Intervento e saranno attivate sia la Guardia Medica che la Potes 118. Previsto anche l'ingresso, nella struttura, dei medici di medicina generale. Pienamente operativi da lunedì anche il Punto prelievi, la raccolta sangue e il servizio di Riabilitazione. Seguirà mercoledì 18 il trasferimento dei pazienti della RSA dall'attuale sede alla ala riservata, all'interno del nuovo ospedale. "Un segnale doveroso, quello della tempestiva e degna operatività dei servizi, nei confronti di una comunità che molto ha dato al territorio e molto continua a dare. Una sanità equa e solidale è un principio cardine, fondante ed inderogabile per il rilancio di un territorio, quello montano, essenziale nelle dinamiche sociali di tutta la regione" rimarca la direzione dell'Azienda Sanitaria Territoriale fermana guidata da Roberto Grinta.

La cerimonia è stata preceduta dalla proiezione di un filmato che ha ripercorso le tappe dell'ospedale di Amandola, dalla sua distruzione alla rinascita. Il sindaco Adolfo Marinangeli ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. Questa struttura, moderna e innovativa, segna un momento fondamentale per il rilancio dell'entroterra, ribadendo l'impegno della Regione verso una ricostruzione che non sia solo edilizia, ma anche sociale ed economica.



