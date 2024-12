Ospedale Sibillini: Saltamartini, 'Salto di qualità'

"La trasformazione di questo Ospedale di Comunità in un Ospedale per Acuti è un traguardo fondamentale previsto dal nostro piano socio-sanitario", ha detto . vicepresidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini nel corso dell'inaugurazione del nuovo ospedale ad Amandola. "Senza sottrarre risorse ad altri territori, garantiamo così - ha aggiunto - un servizio essenziale che tutela il diritto alla salute di un'area vasta e complessa come quella del comune di Amandola, ma anche di territori come Sarnano in provincia di Macerata, e dei comuni confinanti della provincia di Ascoli Piceno. Questo presidio ospedaliero rappresenta un salto di qualità decisivo rispetto al passato: non si tratta più di una semplice struttura con posti letto intermedi, ma di un vero e proprio ospedale dotato di servizi per acuti e trattamenti adeguati. Stiamo reclutando nuovi medici e infermieri che si uniranno al personale già presente, garantendo così un'assistenza continua e di qualità. L'ospedale, considerato di area disagiata, è dotato di tecnologie avanzate: un Pronto Soccorso operativo, una TAC a 256 strati, una risonanza magnetica, mammografi e un reparto di Medicina con un primario dedicato, è stato indetto un bando di Unità Operativa Complessa per direttore di Presidio. Inoltre, i posti letto sono stati aumentati da 33 a 80, assicurando così risposte più efficaci ai bisogni del territorio".



