Moto contro auto a Senigallia, deceduto un giovane

Un altro incidente stradale mortale nelle Marche, arrivati a tre nella giornata di oggi.

Intorno all'ora di pranzo, sulla Strada statale adriatica in zona Cesanella a Senigallia (Ancona), un giovane in sella alla sua moto Kawasaki, si è scontrato con un'auto e poi è finito contro un'altra vettura in sosta davanti ad una pizzeria: il ragazzo, 25 anni, è morto sul colpo.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo la strada stata chiusa al traffico.



