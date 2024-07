Auto su spartitraffico A14 vola fuori strada, cinque feriti

Durante un cambio di corsia sull'autostrada A14, un'auto è finita sulla rampa dello spartitraffico che ha prodotto l'effetto di un trampolino facendola finire fuoristrada. L'incidente è avvenuto all'altezza del casello autostradale di Grottammare (Ascoli Piceno) durante la scorsa notte verso le 3.30. Sono rimasti feriti i cinque occupanti dell'auto, una Mini, tra cui uno trasferito in gravi condizioni, in eliambulanza, all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento in eliambulanza del ferito più grave. Le altre quattro persone che erano a bordo della vettura, ferite in maniera non grave, sono state ricoverate negli ospedali di San Benedetto del Tronto e Fermo, tutti in codice giallo. I vigili del fuoco hanno provveduto poi alla messa in sicurezza dell'auto e dell'intera zona incidentale.



