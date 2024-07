Perde il controllo della moto e cade, morto 44enne nel Fermano

Perde il controllo della moto, cade a terra e muore. Tragedia nella notte a Fermo dove un uomo di 44 anni, residente nel Fermano, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno a mezzanotte e mezza. L'uomo era in sella alla sua moto quando, all'altezza della rotatoria nuova di Fermo, zona Campiglione, vicino al bivio per Torre San Patrizio (Fermo), ha perso il controllo del motociclo e si è schiantato a terra.

Dopo la segnalazione, allertati dalla centrale operativa del 118, sono arrivati sul posto i sanitari della Croce verde di Fermo e l'automedica. I militi hanno provato in ogni modo a rianimare il motociclista ma per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. La centrale 118 aveva anche richiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ancona ma la richiesta è stata annullata poco dopo a causa del decesso.

Sono intervenuti anche agenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente e poliziotti delle Volanti della Questura di Fermo in ausilio per ripristinare la regolare la circolazione stradale.



