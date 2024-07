Frontale fra due auto nell'Ascolano, un morto e tre feriti

Incidente stradale mortale nell'Ascolano a Castel di Lama in frazione Villa Sant'Antonio: un uomo di 54 anni è morto e altre tre persone sono rimaste ferite. Nell'incidente si sono scontrate frontalmente due auto, una Renault Clio e una Lancia Y. A bordo di una delle due vettura, con l'uomo deceduto, c'erano la moglie, che è stata ricoverata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ed il loro nipote di 15 anni, trasferito in ambulanza al Salesi di Ancona.

Nello scontro è rimasto ferito anche il conducente dell'altra auto, trasportato in ambulanza all'ospedale Mazzoni di Ascoli. I feriti sono stati tutti trattati in codice rosso.

Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri e la polizia municipale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.



