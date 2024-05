Biodiversità, l'Università di Camerino inaugura l'alboreto

In occasione della Giornata mondiale della Biodiversità l'Università di Camerino ha inaugurato l'Arboretum Apenninicum, un laboratorio verde a cielo aperto, una "collezione" dedicata ai boschetti.

L'Arboretum Apenninicum, situato nella località di Tuseggia, è stato fondato nel 1990 per volontà del prof. Franco Pedrotti e si estende su un'area di circa 9 ettari ottenuta in comodato d'uso dall'Unione Montana Marca di Camerino.

Rispetto agli altri arboreti o giardini dendrologici italiani, che spesso si presentano come collezioni di specie di alberi messe a dimora per esigenze conoscitive ed ornamentali, lo scopo dell'Arboretum Apenninicum è invece quello dell'acclimatazione delle specie arboree e arbustive della catena montuosa dell'Appennino. Esse sono qui riunite in piccoli boschetti in modo da ricreare le principali comunità forestali, disposte in base a criteri ecologici e cioè secondo piani altitudinali, esposizione e condizioni edafiche.

Grazie a un finanziamento della Regione Marche nell'ambito del PSR, i ricercatori della sezione di Botanica della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, coordinati dal prof.

Giandiego Campetella, hanno anche realizzato un percorso per rendere fruibile l'arboreto al pubblico, per attività formative e scientifiche.

"L'arboreto - ha affermato il Rettore Unicam Graziano Leoni - rappresenta un grande vanto per il nostro Ateneo, ne siamo davvero orgogliosi, e ringrazio tutti i colleghi che durante questi anni si sono adoperati ed hanno dato seguito al lavoro avviato dal prof. Franco Pedrotti. Oltre che una risorsa per l'ambiente, per la ricerca e per il territorio, l'arboreto rappresenta anche un valore aggiunto per le nostre studentesse e i nostri studenti, in particolare quelli del corso di laurea in Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, che possono beneficiare di un eccezionale laboratorio all'aperto".

"Oggi è davvero una bellissima giornata - ha sottolineato il prof. Campetella - perché finalmente riusciamo a mettere l'arboreto a disposizione di tutto il nostro territorio. Abbiamo voluto avviare questo percorso sia per il pubblico sia per far sì che anche noi docenti e ricercatori potessimo usufruire di questa preziosa risorsa in maniera sistematica. Il sentiero didattico attraverserà questo meraviglioso "laboratorio" e lungo il percorso si troveranno delle informazioni sulle caratteristiche delle diverse specie, non solo per riconoscerle ma anche per conoscerle dal punto di vista ecologico e delle loro funzioni".



