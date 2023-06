Sindaco Ancona consegna Costituzione a giovani nuovi cittadini

(ANSA) - ANCONA, 01 GIU - Il nuovo sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, di centrodestra dopo 30 anni di amministrazione di centrosinistra, nella sua prima uscita pubblica ha consegnato la bandiera tricolore e una copia della Costituzione a giovani nuovi cittadini italiani, con l'accompagnamento della banda di Torrette. E' avvenuto nel tardo pomeriggio in una cerimonia nel quartiere del Piano, a forte incidenza di residenti di origine straniera, in una sorta di anticipazione della Festa della Repubblica che domani si svolgerà al Monumento dei Caduti nella zona del Passetto di Ancona.

Nell'occasione Silvetti ha sottolineato come sia iniziato un "percorso di valorizzazione di questa parte del territorio cittadino, che è un pezzo di storia della città. Parliamo di integrazione - ha detto il sindaco -, di inclusione e di attenzione ai temi di questo territorio e di questo quartiere".

"Consegnare la Costituzione ai nuovi cittadini, ai nuovi anconetani - ha detto ancora Silvetti - è un messaggio per far capire l'attenzione a questa parte della città". Dunque un'azione all'insegna "dell'inclusione, del coinvolgimento, dell'attenzione verso le nuove generazioni anconetane". (ANSA).