Ufficializzata composizione del Consiglio comunale di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 01 GIU - E' stata ufficializzata la composizione del nuovo Consiglio comunale di Ancona la cui prima seduta è fissata per il 19 giugno. Lo fa sapere l'Amministrazione Comunale.

Sono stati proclamati eletti i nuovi consiglieri comunali.

Per la maggioranza di centrodestra sono 20: Vincenzo Rossi (Forza Italia- Civici Ancona), Annalis Pini (Civitas Civici- Salvi per Ancona), Giovanni Zinni, Francesco Bastianelli, Angelo Eliantonio, Maria Grazia De Angelis, Orlanda Latini, Patrizia Serangeli e Angelica Lupacchini, Francesco Novelli e Jacopo Toccaceli (Fratelli d'Italia), Arnaldo Ippoliti, Simone Pizzi, Manuela Caucci, Silvia Fattorini, Luca Marcosignori, Teodoro Buontempo (Silvetti Sindaco per Ancona Protagonista), Antonella Andreoli (Lega Salvini Ancona), Massimo Parri (Rinasci Ancona Civici e Solidali Silvetti sindaco). e Marco Battino (Ripartiamo dai giovani).

Per il gruppo di liste per la candidatura a sindaca di Ida Simonella, per il centrosinistra, 12 consiglieri comunali: Ida Simonella; poi Massimo Mandarano, Diego Urbisaglia (Ancona Futura Simonella sindaca), Carlo Maria Pesaresi (Ancona Diamoci del noi), Susanna Dini, Stefano Foresi, Andrea Vecchi, Mirella Giangiacomi detta Mimmi, Giacomo Petrelli, Federica Fiordelmondo (Pd), Tommaso Fagioli (Riformisti Azione ItaliaViva Calenda).

Per "Altra Idea di città e Ancona città aperta", il candidato sindaco Francesco Rubini Filogna. (ANSA).