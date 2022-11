Fond. Merloni: Ariston, Conad e Tod's sul podio aziende Marche

(ANSA) - FERMO, 09 NOV - Cambia il podio della XXXVI edizione della classifica delle principali imprese marchigiane, basata sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2021, realizzata dalla Fondazione Aristide Merloni di Fabriano (Ancona) e dall'Università Politecnica della Marche. Si conferma al primo posto, la Ariston Group di Fabriano, che sfiora i due miliardi di vendite, registrando una crescita del 19,4%. Conad Adriatico (oltre un miliardo) si conferma in seconda posizione con +5,7% di vendite rispetto al 2020. Sale dal quinto al terzo posto, la Tod's di Della Valle con 883.807 euro di vendite, +38,7%. Scende dal podio Magazzini Gabrielli (+4,7%). Sale di due posizioni, da settima a quinta, la Profilglass (+53,1% di crescita nelle vendite). Si conferma in sesta posizione la Biesse (+28,2%).

Scende di ben tre posizioni la A.C.R.A.F. spa, da quarta a settima, con le vendite in contrazione del 7,5%. Confermano le posizioni e chiudono la top ten della classifica: ottava Elica Spa (+19,6%); Fileni Alimentari Spa, +18,4%; Carnj soc. Coop Agricola +11,5%. In generale, è stato detto, durante la presentazione a Fermo, la Classifica è caratterizzata da valori elevati e diffusi di variazione delle vendite. Si tratta in alcuni casi di valori del tutto eccezionali e che si giustificano con il recupero dei livelli di attività compromessi dalla crisi pandemica del 2020. Nella Classifica 2021 compaiono due gruppi con oltre un miliardo di euro di vendite, 9 gruppi e società con oltre 500 milioni di euro di vendite e 56 gruppi o società con oltre 100 milioni di euro di vendite. Infine, per le Marche salgono a 8 le aziende quotate in Borsa a Milano. Al mercato principale passano da tre a cinque: Tod'S, Biesse, Elica, Ariston Group e Civitanavi Systems, l'ultima approdata a Piazza Affari il 17 febbraio 2022; quelle quotate all'Euronext Growth Milan3 rimangono tre: Clabo, Gel e Websolute. (ANSA).