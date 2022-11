Francesco Merloni, abbiamo bisogno di infrastrutture

(ANSA) - FERMO, 09 NOV - "Stiamo recuperando nella nostra regione tutto ciò che avevamo perso con la pandemia. Si hanno dati superiori al pre-Covid e in particolare anche il primo semestre 2022 è stato in crescita, in continuazione. La manifattura nelle Marche è un traino, potrà continuare ad esserlo purché ci sia il supporto delle istituzioni. Noi abbiamo bisogno, in particolare, di infrastrutture viarie, aeree e ferroviarie". Lo ha detto il presidente della Fondazione Aristide Merloni di Fabriano, Francesco Merloni, a margine della presentazione dell'annuale classifica realizzata dalla stessa Fondazione e dall'Università Politecnica della Marche di Ancona, oggi a Fermo. (ANSA).